Il Giornale | Bonomi in Confindustria non ha uno stipendio | in Lega Serie A lo avrebbe di 300mila euro

Sulla candidatura del numero uno di Confindustria Bonomi alla presidenza della Lega Serie A (come scritto ieri sponsorizzata da Scaroni ma con scarso seguito di altri club) Il Giornale pubblica un interessante retroscena. In cui viene messo in evidenza che in Confindustria non è stata vista di buon occhio questa candidatura mai smentita. Sul doppio incarico si intreccerebbero questioni giuridiche e di opportunità. Come si può pensare di dedicarsi al calcio nel pieno di questa crisi energetica, che per le imprese si presenta non meno grave della pandemia. Il Giornale prosegue e dà conto di un altro spiffero che vorrebbe Bonomi guadare già al proprio futuro e, perché no, alle proprie tasche. La questione non è però di quelle semplici. Gli equilibri di ...

