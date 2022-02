Il cinema che parla il linguaggio sociale: sul grande schermo si racconta il valore dell’afrodiscendenza (Di martedì 15 febbraio 2022) L’afrodiscendenza vista come un plus, come un valore, è una componente sociale eterogenea, multiforme e complessa sicuramente capace di arricchire e trasformare cultura, arte e società nel loro insieme. La pensa così il Kibaka Film Festival, la rassegna di cinema africano, che il 14 e il 15 febbraio 2022 ha festeggiato al Museo Istituto Fiorentino di Preistoria e al cinema La Compagnia di Firenze la sua VIII edizione. Ma, anche il festival di musica, cinema e cultura Afrobrix di Brescia che cerca di valorizzare le realtà afrodiscendenti e afroeuropee, nonché il Black History Month Florence che sottolinea il decennio internazionale per le persone di origine africana proclamato dalle Nazioni Unite, dal 2015 al 2024, puntando a far emergere l’attualità dell’afrodiscendenza, in Italia e ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) L’afrodiscendenza vista come un plus, come un, è una componenteeterogenea, multiforme e complessa sicuramente capace di arricchire e trasformare cultura, arte e società nel loro insieme. La pensa così il Kibaka Film Festival, la rassegna diafricano, che il 14 e il 15 febbraio 2022 ha festeggiato al Museo Istituto Fiorentino di Preistoria e alLa Compagnia di Firenze la sua VIII edizione. Ma, anche il festival di musica,e cultura Afrobrix di Brescia che cerca di valorizzare le realtà afrodiscendenti e afroeuropee, nonché il Black History Month Florence che sottolinea il decennio internazionale per le persone di origine africana proclamato dalle Nazioni Unite, dal 2015 al 2024, puntando a far emergere l’attualità, in Italia e ...

