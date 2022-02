IL CANTANTE MASCHERATO | CHI È LUMACA? QUANTE PERSONE NASCONDE? INDIZI ED ESIBIZIONI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il, lo show del venerdì di Rai1 condotto da Milly Carlucci, non finisce di stupire e trasforma i telespettatori in detective alla caccia di ogni dettaglio tra parole, voce e inflessioni per smascherare i personaggi famosi. Dopo aver passato in rassegnaeddi Cavalluccio Marino e Pesce Rosso, indaghiamo sull’identità di. IleddiPuntata 1 – “Nella vita non ho mai sentito il bisogno dirmi, soprattutto dietro ad una maschera perché normalmente sul palco ci sto con la mia faccia e rispondo direttamente di quello che faccio”. Interviene una seconda voce dall’interno di: “No, dai, ...