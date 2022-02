“Il cancro è tornato” L’annuncio choc del volto tv | “Più forte di prima | ho interventi da fare”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 15 febbraio 2022) Praticamente impossibile aver dimenticato la bellissima Angela Artosin, una delle troniste più memorabili della storia di Uomini e Donne, il longevo e intramontabile dating show di Maria De Filippi che ha dato vita a tantissime relazioni e soprattutto a molte famiglie. Una stagione televisiva, la sua, condivisa con Serena Enardu e Giovanni Conversano. Quest’ultimo era conteso tra le due, poi non sono arrivate alla scelta. L’exdi Canale 5, purtroppo, ha il. Reduce da altri due tumori, per la 37enne è cominciato per la terza volta un vero e proprio incubo. Soprattutto dopo aver combattuto già in passato, riprendere la battaglia da capo genera sconforto e paura. Terrore per lei e per i suoi figli Ismaele (2016) e Sante (2018), avuti con l’imprenditore Simone Ferroli, colui che l’aveva spinta a lasciare il trono di Uomini e Donne nel 2008 ...