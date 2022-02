Il cancelliere tedesco Scholz rifiuta il tampone? Vladimir Putin lo umilia così: la brutalità dello zar | Guarda (Di martedì 15 febbraio 2022) A Mosca è in corso il vertice tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Dedicheremo una parte significativa del nostro tempo alla discussione della situazione in Europa, che è legata alla sicurezza e a quei temi che sono particolarmente rilevanti in materia, in particolare per quanto riGuarda gli eventi intorno all'Ucraina", ha dichiarato Putin, aprendo il vertice. Putin ha ricordato il precedente incontro con il presidente francese Emmanuel Macron e ha detto, rivolto a Scholz: "So che ti ha informato sul nocciolo delle questioni che sono state sollevate durante la nostra discussione. Ovviamente, sarebbe molto interessante per me, da questo punto di vista, ascoltare le tue valutazioni su quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) A Mosca è in corso il vertice tra il presidente russo,, e il, Olaf. "Dedicheremo una parte significativa del nostro tempo alla discussione della situazione in Europa, che è legata alla sicurezza e a quei temi che sono particolarmente rilevanti in materia, in particolare per quanto rigli eventi intorno all'Ucraina", ha dichiarato, aprendo il vertice.ha ricordato il precedente incontro con il presidente francese Emmanuel Macron e ha detto, rivolto a: "So che ti ha informato sul nocciolo delle questioni che sono state sollevate durante la nostra discussione. Ovviamente, sarebbe molto interessante per me, da questo punto di vista, ascoltare le tue valutazioni su quanto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - vaticannews_it : La crisi in #Ucraina continua a preoccupare il mondo. Alle accorate parole all’Angelus del #Papa, si sono aggiunte… - Lukyluke311 : RT @lettera_mosca: Anche al cancelliere tedesco Scholz tocca il famoso 'tavolo Macron'. Putin dice di essere felice di conoscerlo e che la… - Innovandiamo : RT @ultimenotizie: Il cancelliere tedesco #Scholz non ha voluto fare un test molecolare russo al suo arrivo a Mosca per l'incontro con #Put… -