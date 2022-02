Il bollettino Covid di oggi 15 febbraio 2022 | i dati su nuovi casi | ricoveri e decessi

(Di martedì 15 febbraio 2022) Coronavirus, idimartedì 15. Tra le 17 e le 18 faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri sue ospedalizzati diffusi dal ministero della Salute nel consueto...

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Numeri e dati di oggi dalla regione Sono 867 i nuovi contagi dain Basilicata secondo ildi oggi, 15 febbraio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale è di 5.360 tamponi (molecolari e antigenici)effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone ...I guariti di oggi sono 1.428, per un totale di 146.678 persone uscite dall'incubo del- 19. ... Nel Vibonese ilregistra 439 nuovi casi , per un totale di 23.443. Attualmente i casi ...Sono 1.851 nuovi casi di positività al coronavirus registrati nell'ultimo bollettino diffuso da Regione Liguria, a fronte di 3.958 tamponi molecolari e 14.761 antigenici rapidi effettuati nelle ultime ...Sono 7.614 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 57.868 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 26 nuovi decessi ...