Il bollettino 70 852 nuovi casi e 388 morti Tasso al 10 | 2%  Giù ricoveri e intensive

fattoquotidiano : Un altro calo del 30% dei contagi rispetto a una settimana fa, ecco tutti i dati del bollettino di oggi in Italia… - StraNotizie : Covid oggi Italia, 70.852 contagi e 388 morti: bollettino 15 febbraio - cocchi2a : RT @Virus1979C: #covid, Il bollettino di oggi: 70.852 contagiati, 388 morti 110.840 guariti. -54 terapie intensive, -448 ricoveri. Tas… - fisco24_info : Covid oggi Italia, 70.852 contagi e 388 morti: bollettino 15 febbraio: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, re… - FaganKara : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del 15 febbraio 2022: 70.852 nuovi casi e 388 decessi -

Terapie intensive: - 54 Sono 70.i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 28.630, qui il). Sale così ad almeno 12.205.474 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars -...ROMA - Sono 70.i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ... È quanto si legge neldella Regione Veneto sull'andamento della pandemia. ...Sono 70.852 i nuovi casi e 388 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. I contagi sono emersi da 695.744 tamponi eseguiti, tra ...I nuovi casi sono 70.852, contro i 28.630 di ieri (dato condizionato come sempre ... mentre i ricoveri ordinari sono 448 in meno (ieri -10), 15.602 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano ...