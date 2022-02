Il 16 febbraio segui in nuovo incontro formativo di Eurosofia sul PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ne parliamo con i nostri esperti (Di martedì 15 febbraio 2022) I nostri formatori spiegheranno come utilizzare al meglio gli importi stanziati. Mercoledì 16 febbraio dalle 16.30 al 18.30 un nuovo incontro formativo dedicato ai Dirigenti scolastici, ai docenti e al personale delle segreterie scolastiche. “Futura, la scuola per l’Italia di domani”, questo il nome scelto per il PNRR Istruzione, a sottolineare l’importanza strategica di queste risorse L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Iformatori spiegheranno come utilizzare al meglio gli importi stanziati. Mercoledì 16dalle 16.30 al 18.30 undedicato ai Dirigenti scolastici, ai docenti e al personale delle segreterie scolastiche. “Futura, la scuola per l’Italia di domani”, questo il nome scelto per ilIstruzione, a sottolineare l’importanza strategica di queste risorse L'articolo .

Advertising

radiokisskiss : Cantante, autore, performer... Una voce inconfondibile, premiata con quattro dischi di platino!?? Domenica 13 febbra… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Non mancano gli appuntamenti importanti nel Day 11 ???????? Scopri il programma completo: - UTDigitale : RT @comuni_anci: Assunzioni per il #Pnrr: segui il webinar #Anci @MEF_GOV - @ItaliaDomaniGov e @FondazioneIFEL in programma il 15 febbrai… - aaamigh : RT @ArcaFondiSGR: ?? Tornano gli appuntamenti di “Global Scenarios”, il ciclo di incontri organizzati in collaborazione tra Arca Fondi e @is… - PCM_Expo2015 : RT @FTriulza: Siamo in diretta ! 10 febbraio - Ultima giornata del Social Innovation Campus! Segui tutte le dirette… -