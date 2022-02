I Tiromancino di scena al Teatro Verdi di Firenze per il Ho cambiato tante cose tour

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 15 febbraio 2022) : le info per i biglietti Dopo il successo dell’ultimo album Hocase (disco pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia lo scorso ottobre e accolto dalla critica con commenti entusiastici), isaranno in concerto giovedì 17 marzo aldi, nell’ambito dello Hocase2022. Per la band di Federico Zampaglione un atteso ritorno sui palchi fiorentini, dopo il tutto esaurito di tre anni fa, proprio al, nell’ambito delseguì l’uscita della raccolta Fino a qui. “Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare”: annuncia Federico Zampaglione alla vigilia di questa nuova tornata live. Nello ...