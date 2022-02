I segnali di de-escalation al confine tra Russia e Ucraina: Mosca ritira alcune truppe (Di martedì 15 febbraio 2022) Sembra essere iniziata la tanto sperata de-escalation delle tensioni militari al confine tra Russia e Ucraina, già poche ore prima dell’incontro di oggi tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente Vladimir Putin. Il Cremlino ha infatti ordinato il ritorno alle loro basi di alcune unità schierate a minaccia del confine, che da giorni tengono in apprensione il mondo vista la possibilità di un attacco. “Le unità dei distretti militari meridionali e occidentali che hanno portato a termine i loro compiti hanno già iniziato a essere caricate sui mezzi di trasporto ferroviari e stradali e inizieranno a rientrare nei loro distaccamenti”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov. Ieri il ministro della Difesa Serghej Shojgu aveva annunciato, in un colloquio ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Sembra essere iniziata la tanto sperata de-delle tensioni militari altra, già poche ore prima dell’incontro di oggi tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente Vladimir Putin. Il Cremlino ha infatti ordinato il ritorno alle loro basi diunità schierate a minaccia del, che da giorni tengono in apprensione il mondo vista la possibilità di un attacco. “Le unità dei distretti militari meridionali e occidentali che hanno portato a termine i loro compiti hanno già iniziato a essere caricate sui mezzi di trasporto ferroviari e stradali e inizieranno a rientrare nei loro distaccamenti”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov. Ieri il ministro della Difesa Serghej Shojgu aveva annunciato, in un colloquio ...

