“I Guardiani delle Aquile” | il nuovo romanzo di Maria Elisabetta Giudici

Leggi su lopinionista

(Di martedì 15 febbraio 2022)– photo Paolo Ferrera“In questo mio terzoho riassunto le emozioni di quasi tutti i miei viaggi, per mare e per terra. Come sempre i veri protagonisti dei miei libri sono i ‘luoghi’, che sono per me la più alta espressione di identità, sono la patria dell’anima, sono tutto ciò che ci determina” “I” è ildi, edito da Castelvecchi, disponibile in libreria e negli store digitali. Due uomini attraversano le steppe dell’Asia centrale fino a incontrarsi, inconsapevoli comparse di una guerra di spie che, per buona parte dell’800, vide contrapporsi gli imperi coloniali di Gran Bretagna e Russia. Il ...