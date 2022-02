I buoni motivi per fare esprimere i cittadini sulla giustizia (Di martedì 15 febbraio 2022) Al direttore - La mattina del 17 febbraio al quarto piano celebrano il compleanno con la scopertura di una targa con le parole intercettate a Chicchi Pacini Battaglia: “Di Pietro e Lucibello mi hanno sbancato”.Frank Cimini Al direttore - Tutto iniziò nel 1992 con l’arresto, eseguito da Tonino Di Pietro, del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, mentre intascava una mazzetta. Craxi, che lo aveva nominato, lo liquidò: “E’ solo un mariuolo”. Chiesa – che ha 75 anni, mentre Bettino è morto 22 anni fa a Hammamet – si offese. E vuotò il sacco. In un sacchetto di plastica Gabriele Cagliari, presidente socialista di Eni, infilò la sua testa, suicidandosi, dopo 4 mesi di detenzione preventiva a San Vittore. Stefano Cagliari, figlio del presidente Eni, ha pubblicato, per Longanesi, il libro, “Storia di mio padre”, scritto con Costanza Rizzacasa D’Orsogna, inserendo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Al direttore - La mattina del 17 febbraio al quarto piano celebrano il compleanno con la scopertura di una targa con le parole intercettate a Chicchi Pacini Battaglia: “Di Pietro e Lucibello mi hanno sbancato”.Frank Cimini Al direttore - Tutto iniziò nel 1992 con l’arresto, eseguito da Tonino Di Pietro, del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, mentre intascava una mazzetta. Craxi, che lo aveva nominato, lo liquidò: “E’ solo un mariuolo”. Chiesa – che ha 75 anni, mentre Bettino è morto 22 anni fa a Hammamet – si offese. E vuotò il sacco. In un sacchetto di plastica Gabriele Cagliari, presidente socialista di Eni, infilò la sua testa, suicidandosi, dopo 4 mesi di detenzione preventiva a San Vittore. Stefano Cagliari, figlio del presidente Eni, ha pubblicato, per Longanesi, il libro, “Storia di mio padre”, scritto con Costanza Rizzacasa D’Orsogna, inserendo ...

