“Ho guadagnato più che in 10 anni di musica”: la rivelazione sugli NFT del Dj di fama mondiale (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Dj di fama mondiale Steve Aoki ha promosso senza riserve il mercato degli Nft, rivelando di aver guadagnato molto più che con la musica. Da un anno a questa parte, praticamente ogni personaggio del mondo dello spettacolo ha fatto il proprio debutto nel mondo degli Nft. Nel mondo del calcio, ad esempio, il primo calciatore a fare il grande passo in questo nuovo mercato digitale è stato Leo Messi, mettendo all’asta delle opere d’arte uniche che lo raffiguravano. Di recente anche un artista spesso all’avanguardia come Snoop Dog ha fatto il proprio debutto in questo mercato, sempre vendendo all’asta immagini e opere originali e pezzi unici che lo riguardavano. Il mercato dei Token, però, non riguarda semplicemente le foto, i diritti d’immagine e le opere d’arte. Un Nft può contenere anche brani ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Dj diSteve Aoki ha promosso senza riserve il mercato degli Nft, rivelando di avermolto più che con la. Da un anno a questa parte, praticamente ogni personaggio del mondo dello spettacolo ha fatto il proprio debutto nel mondo degli Nft. Nel mondo del calcio, ad esempio, il primo calciatore a fare il grande passo in questo nuovo mercato digitale è stato Leo Messi, mettendo all’asta delle opere d’arte uniche che lo raffiguravano. Di recente anche un artista spesso all’avanguardia come Snoop Dog ha fatto il proprio debutto in questo mercato, sempre vendendo all’asta immagini e opere originali e pezzi unici che lo riguardavano. Il mercato dei Token, però, non riguarda semplicemente le foto, i diritti d’immagine e le opere d’arte. Un Nft può contenere anche brani ...

MarcoYera : Zero tensione per domani sera, ciò che conta è che sia una bella serata di calcio. L’Inter la sua Champions League… - giacomino1974 : @fanpage Con ottimi risultati? Un' inflazione mascherata in Italia del 100% li chiamate ottimi risultati? Chi l'ha… - CensuraFreemind : @NonConoscoVG Io pure, ma non per paura del Sassuolo, ma perché il Liverpool è nettamente più forte, quindi qualsia… - Istva7 : @YoshiIrai IV al momento ha più del 2% stimato dai sondaggi perché ancora non si è misurata alle politiche, avendo… - AlleGigli : @LaFede_C Ha guadagnato più di 3000 follower ?? dire stronzate ti premia -

Ultime Notizie dalla rete : guadagnato più Pattinaggio artistico: una contratta Valieva si piazza in testa nello short a Pechino 2022. Seconda Shcherbakova ...ha guadagnato 79.84 (43.22, 36.62) grazie alla realizzazione di un doppio axel da capogiro, del triplo lutz e della combinazione triplo flip/triplo toeloop. Come spesso capita con il segmento più ...

Perugia: lui la crede una truffatrice e la riprende con il cellulare, lei lo crede un molestatore e chiama la polizia Dopo aver guadagnato una notevole distanza, la giovane ha allertato il padre che ha richiesto l'... gli agenti hanno rassicurato la ragazza e invitato l'uomo a mantenere una condotta più corretta e a ...

Forbes, ecco chi sono le celebrità dello spettacolo che hanno guadagnato di più nel 2021 Repubblica TV ...ha79.84 (43.22, 36.62) grazie alla realizzazione di un doppio axel da capogiro, del triplo lutz e della combinazione triplo flip/triplo toeloop. Come spesso capita con il segmento...Dopo averuna notevole distanza, la giovane ha allertato il padre che ha richiesto l'... gli agenti hanno rassicurato la ragazza e invitato l'uomo a mantenere una condottacorretta e a ...