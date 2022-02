Highlights Italia-Usa, curling maschile: gli azzurri vincono per 10-4 (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Gli Highlights e la sintesi del match tra Italia e Stati Uniti per quanto riguarda il torneo di curling alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Gli azzurri rispondono end su end agli americani, che compiono un’autentica follia nell’ottava ripresa concedendo 4 punti al tricolore. Mosaner e compagni rimangono in vita in ottica semifinale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Glie la sintesi del match trae Stati Uniti per quanto riguarda il torneo dialle Olimpiadi 2022 di Pechino. Glirispondono end su end agli americani, che compiono un’autentica follia nell’ottava ripresa concedendo 4 punti al tricolore. Mosaner e compagni rimangono in vita in ottica semifinale. SportFace.

