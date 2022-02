Green pass, Speranza non molla, Bassetti picchia duro: “Tenerlo oltre il 31 marzo è solo mostrare i muscoli” (Di martedì 15 febbraio 2022) Speranza fatica a mollare la presa su restrizioni e Green pass, Bassetti non ha dubbi: «Tenerlo oltre il 31 marzo è solo mostrare i muscoli. E non serve»… La giornata in cui entra in vigore l’obbligo di Super Green pass sul lavoro per gli over 50, nel settore pubblico e privato, diventa sempre di più l’ennesima occasione di confronto-scontro sulla vexata quaestio. Con i duellanti in campo pronti a sfoderare argomentazioni a favore o contrarie a sostegno della propria teoria: e con gli italiani in mezzo a subire scelte e prove di forza rivelatesi, su più fronti, ardue da sostenere. Green pass, confronto-scontro a distanza tra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022)fatica are la presa su restrizioni enon ha dubbi: «il 31. E non serve»… La giornata in cui entra in vigore l’obbligo di Supersul lavoro per gli over 50, nel settore pubblico e privato, diventa sempre di più l’ennesima occasione di confronto-scontro sulla vexata quaestio. Con i duellanti in campo pronti a sfoderare argomentazioni a favore o contrarie a sostegno della propria teoria: e con gli italiani in mezzo a subire scelte e prove di forza rivelatesi, su più fronti, ardue da sostenere., confronto-scontro a distanza tra ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - bikermanfast : RT @giuliogaia: @GiorgiaMeloni Per l'infamia della sospensione dal lavoro e stipendio che prevede la misura dell'obbligo di Green Pass come… - assaloni : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, dice la nostra Costituzione. Ma da oggi chi non ha il lasciapa… -