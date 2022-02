Green pass, Gismondo: “Non esiste ragione scientifica per mantenerlo” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non esiste dal punto di vista scientifico alcuna motivazione perché il Green pass resti in essere”, tanto meno dopo il 31 marzo quando scadrà lo stato d’emergenza per Covid-19, e ancor meno per tutto il 2022 come proposto ad esempio da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Se l’idea è quella di mantenerlo, a livello politico “dovrebbero spiegarcene le ragioni”. Così all’Adnkronos Salute la microbiologa Maria Rita Gismondo. “Ricordiamo – sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano – che il Green pass è stato istituito a livello europeo e recepito dall’Italia come un documento”, nome ufficiale ‘Eu Digital Covid ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nondal punto di vista scientifico alcuna motivazione perché ilresti in essere”, tanto meno dopo il 31 marzo quando scadrà lo stato d’emergenza per Covid-19, e ancor meno per tutto il 2022 come proposto ad esempio da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Se l’idea è quella di, a livello politico “dovrebbero spiegarcene le ragioni”. Così all’Adnkronos Salute la microbiologa Maria Rita. “Ricordiamo – sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano – che ilè stato istituito a livello europeo e recepito dall’Italia come un documento”, nome ufficiale ‘Eu Digital Covid ...

