Green Pass | Garavaglia | «Dobbiamo fare come la Francia che ad aprile toglie tutto»

«A me piacerebbe una regola generale: sotto una certa soglia di occupazione dei posti letto in rianimazione si tolgono tutte le misure, sia per gli italiani che per chi arriva dall'estero». Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un'intervista a Repubblica del 15 febbraio. L'esponente del governo si è espresso su temi come il Green Pass, in relazione alla necessità di valutarli rispetto agli impatti che potrebbero avere su un settore di vitale importanza dal punto di vista economico come quello turistico per l'Italia. In Europa le restrizioni vengono allentate Al di là, infatti, di quelle che sono le implicazioni che le misure hanno sulle dinamiche interne del Paese, bisognerà considerarle nell'ottica di una proposta turistica che andrà a confrontarsi con altre realtà nazionali che ...

