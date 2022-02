Green pass, da oggi mezzo milione di italiani senza stipendio: esenzioni, come si può "dribblare" il certificato (Di martedì 15 febbraio 2022) E alla fine venne il giorno dell'obbligo di Super Green pass sul luogo di lavoro. oggi, martedì 15 febbraio, scatta l'ultima stretta che riguarda gli over-50 che non si sono ancora immunizzati col siero anti-Covid. Si tratta di circa mezzo milione di persone che, da oggi, resteranno senza stipendio. senza super Green pass infatti da oggi il lavoratore viene considerato "assente ingiustificato", con stop anche alla retribuzione. La norma resterà in vigore fino al 15 giugno, il che significa che chi non è immunizzato rischia di non lavorare per quattro mesi. Per quel che riguarda le sanzioni, il riferimento normativo è il decreto 1 del 2022 che, dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) E alla fine venne il giorno dell'obbligo di Supersul luogo di lavoro., martedì 15 febbraio, scatta l'ultima stretta che riguarda gli over-50 che non si sono ancora immunizzati col siero anti-Covid. Si tratta di circadi persone che, da, resterannosuperinfatti dail lavoratore viene considerato "assente ingiustificato", con stop anche alla retribuzione. La norma resterà in vigore fino al 15 giugno, il che significa che chi non è immunizzato rischia di non lavorare per quattro mesi. Per quel che riguarda le sanzioni, il riferimento normativo è il decreto 1 del 2022 che, dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 ...

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - NelaBombelli : RT @borghi_claudio: Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di nuovo… - Loestestest : RT @lllll66099563: Se tutti smettessero di usare il green pass, sarebbe abolito di fatto. Perché fatichiamo così tanto ad organizzarci? Per… -