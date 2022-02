Green pass, Costa: “Potrebbe essere eliminato dal 31 marzo”. Bassetti: “Solo decisione politica” (Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi il Super Green pass ha fatto il suo debutto nel mondo del lavoro. Chi è sprovvisto di certificazione verde rafforzata, ottenibile con vaccinazione o guarigione dal Covid, non può accedere al luogo di lavoro, sia pubblico che privato. L’obbligo, inoltre, è esteso anche allo smart working. Pena una multa salata. Il Green pass Potrebbe però essere accantonato a partire dal 1 aprile, giorno dopo la scadenza dello stato di emergenza. A confermarlo, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive”. Il ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi il Superha fatto il suo debutto nel mondo del lavoro. Chi è sprovvisto di certificazione verde rafforzata, ottenibile con vaccinazione o guarigione dal Covid, non può accedere al luogo di lavoro, sia pubblico che privato. L’obbligo, inoltre, è esteso anche allo smart working. Pena una multa salata. Ilperòaccantonato a partire dal 1 aprile, giorno dopo la scadenza dello stato di emergenza. A confermarlo, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io è il sottosegretario alla Salute Andrea: “Credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo perpotremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive”. Il ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - rev_emi : RT @Mariste50708120: L'obbligo vaccinale va in frantumi: anche l'Europa ci scarica - Il Tempo - Noninfluente : RT @FraDiGiuseppe: ART. 1 “L’Italia é un repubblica democratica fondata sul green pass. La sovranità appartiene al Partito Democratico che… -