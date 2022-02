Green pass, Costa: “Dopo il 31 marzo potrebbe essere eliminato” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il 31 marzo il Green pass potrebbe essere eliminato. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, nella giornata in cui entra in vigore l’obbligo di Super Green pass sul lavoro per gli over 50, nel settore pubblico e privato. “Sono circa 1,2 milioni gli over 50 non ancora vaccinati, di cui 500 mila lavoratori”, ha spiegato Costa. “Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c’è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione”, ha affermato. E sulla possibilità che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –il 31il. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, nella giornata in cui entra in vigore l’obbligo di Supersul lavoro per gli over 50, nel settore pubblico e privato. “Sono circa 1,2 milioni gli over 50 non ancora vaccinati, di cui 500 mila lavoratori”, ha spiegato. “Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c’è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione”, ha affermato. E sulla possibilità che ...

