Green pass, Costa: “Dopo il 31 marzo potrebbe essere eliminato” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il 31 marzo il Green pass potrebbe essere eliminato. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. “Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c’è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione”, ha affermato. E sulla possibilità che si elimini il Green pass Dopo il 31 marzo, ovvero con la fine dello stato di emergenza ha aggiunto: “Credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –il 31il. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. “Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c’è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione”, ha affermato. E sulla possibilità che si elimini ilil 31, ovvero con la fine dello stato di emergenza ha aggiunto: “Credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - NicolaPorro : ?? Il piano di #Ricciardi per vaccini e #greenpass: 'Deve diventare la nuova normalità...' ???? - maraferrara1 : RT @tempoweb: L'obbligo vaccinale va in frantumi: anche l'Europa ci scarica, restrizioni bocciate #vaccino #supergreenpass #governo #gentil… - DiegoCa_73 : RT @valy_s: Una persona che ha preso QUATTROMILA VOTI a #Potenza sta decidendo sulla VITA, le LIBERTÀ, il LAVORO di 60MLN di persone. Ormai… -