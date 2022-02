Green pass, Andreoni: “Sta esaurendo scopo, stop dopo 31 marzo” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Green pass sta esaurendo il suo scopo principale: spingere i dubbiosi a vaccinarsi, soprattutto gli over 50. E c’è riuscito. Ma prolungarlo con l’idea che possa spingere anche altre fasce d’età la vedo dura. Inoltre, se si vuole dare un segno di ritorno alla normalità e se abbiamo scelto la strada delle riduzione graduale delle misure, ad esempio lo stop alle mascherine all’aperto, sinceramente mantenere l’obbligo del Green pass oltre il 31 marzo, quando dovrebbe scadere lo stato di emergenza, mi pare davvero anacronistico”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilstail suoprincipale: spingere i dubbiosi a vaccinarsi, soprattutto gli over 50. E c’è riuscito. Ma prolungarlo con l’idea che possa spingere anche altre fasce d’età la vedo dura. Inoltre, se si vuole dare un segno di ritorno alla normalità e se abbiamo scelto la strada delle riduzione graduale delle misure, ad esempio loalle mascherine all’aperto, sinceramente mantenere l’obbligo deloltre il 31, quando dovrebbe scadere lo stato di emergenza, mi pare davvero anacronistico”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - SaraDelo__ : Non commento perché al lavoro non ci sto più capendo niente in negozio, con tutte le cose che entro sera ci sono da… - ElCalha20 : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, dice la nostra Costituzione. Ma da oggi chi non ha il lasciapa… -