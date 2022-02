Green Pass abolito? Il sottosegretario Costa apre "Possibile dopo il 31 marzo dopo le terze dosi..." (Di martedì 15 febbraio 2022) "Con questo ritmo per marzo potremmo aver finito le terze dosi e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 15 febbraio 2022) "Con questo ritmo perpotremmo aver finito lee così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive". Segui su affaritaliani.it

