Green pass "abolito dal 31 marzo". Il caos delle dichiarazioni, gli esperti divisi (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel giorno in cui scattano le sanzioni per gli over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti - Covid , si fanno passi avanti sull' eliminazione del Green pass . O forse è meglio dire si ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel giorno in cui scattano le sanzioni per gli over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti - Covid , si fannoi avanti sull' eliminazione del. O forse è meglio dire si ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - cin_angelo : Voi non avete capito niente , IL governo Italiano sa da tempo che la Guerra iniziera' ,ecco a Cosa doveva servire I… - ItaliaNewsYT : RT @lorenzdonofrio: GREEN PASS STRUMENTO NAZISTA Non c'è compromesso da accettare: VA ABOLITO! -