Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora | cos’è successo e video

(Di martedì 15 febbraio 2022) Le ultimedalla casa delVip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 14 febbraio. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarantunesima diretta in onda in prima serata su Canale 5. Chi è stato eliminato tra Kabir Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino? Chi è al televoto per diventare secondo finalista? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri sera e ipiù importanti. LedelVip La quarantunesima puntata delVip 6 si apre con il bacio “scherzoso” tra Delia Duran e Barù in confessionale. La modella venezuelana ammette di averlo fatto per ripicca contro Jessica Selassié, pur consapevole del sentimento nutrito dalla più ...

Soleil Sorge è una delle concorrenti di punta della sesta edizione delVip e le sorprese per la bella influencer potrebbero non essere finite. Sembra, infatti, che vi sia stata una trattativa per far entrare in Casa uno storico ex di Soleil , che è stato ...... gli suggeriamo di darci un taglio con i commenti politicamente scorretti a fin di vittoria finale: non è questa la strategia giusta per conquistare il successo alVip.Soleil Sorge, una delle protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, continua ad essere al centro dell'attenzione dentro e fuori la Casa. (ComingSoon.it) La notizia riportata su altri ...Lo scorso dicembre c’è stato al Grande Fratello Vip uno scontro tra Sonia Bruganelli e Manila Nazzaro che non è particolarmente piaciuto a Lorenzo Amoruso. (Gossip e TV) ondividi Tweet. Sonia ...