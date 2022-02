Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Isa sulla quarantunesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Praticamente io soffro tantissimo di second hand embarrassment, quando vedo una scena imbarazzante in tv muoio di imbarazzo a mia volta e cambio canale. Ecco, considerate che ieri mi sono imbarazzata talmente tante volte che è più il tempo che ho passato a guardare Italia 1 con Ciccio Graziani a Tiki Taka, che ilVip. Il momento dell’ingresso del Man del Game, che in salotto si è ricongiunto con le sue dolci metà, mi ha provocato un rossore sul viso che manco a ferragosto sotto il sole della mia Sicilia. No, dai, ma voi come avete vissuto quel momento in cui Alex Belli cercava di abbracciare sia Delia Duran che Soleil Sorge, se ne usciva con una risata satanica ogni 2×3, ed era tutto gasato all’idea delle mille attività da fare in Casa manco fosse al villaggio Valtur per le ferie? Eppure Mr Gabelli mi ha fregata, il suo è un trash ...