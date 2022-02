Gotham Knights | il logo dello show annuncia l' inizio delle riprese

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ildil'del pilot della serie live action targata The CW e Warner Bros. Dopo aver approvato la produzione del pilot, The CW ha svelato ildella serie live-action, in cui vieneta la data di, fissata per aprile 2022.è solo uno dei tanti pilot messi in cantiere da The CW, tra questi lo spinoff di Walker, Walker: Independence e il prequel di Supernatural The Winchesters.Un nuovo post del regista di, Danny Cannon, offre un primo sguardo al...

