Goggia e Delago, le sorelle della velocità firmano la doppia impresa (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - 'La doppia impresa delle sorelle d'Italia che va veloce', firmato Sofia Goggia e Nadia Delago. Sofia, a 16 centesimi dalla leggenda ma capace di cogliere uno stupendo argento olimpico a 23 giorni dall'infortunio, Nadia, fantastico ed incredibile bronzo nella giornata della vita che coincide con il primo acuto di una carriera in sordina e che mai l'aveva vista salire sul podio in Coppa del mondo. Sofia un pò rosica amaro, avrebbe voluto confermarsi campionessa olimpica nella Koenigdisziplin', la specialità 'regina' dello sci alpino, la discesa libera, ma alla fine l'oro è andato al collo della svizzera Corinne Suter. Se la Goggia avesse vinto sarebbe stata la quarta sportiva italiana di sempre, dopo Debora Compagnoni, Valentina Vezzali ed Arianna ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - 'Ladelled'Italia che va veloce', firmato Sofiae Nadia. Sofia, a 16 centesimi dalla leggenda ma capace di cogliere uno stupendo argento olimpico a 23 giorni dall'infortunio, Nadia, fantastico ed incredibile bronzo nella giornatavita che coincide con il primo acuto di una carriera in sordina e che mai l'aveva vista salire sul podio in Coppa del mondo. Sofia un pò rosica amaro, avrebbe voluto confermarsi campionessa olimpica nella Koenigdisziplin', la specialità 'regina' dello sci alpino, la discesa libera, ma alla fine l'oro è andato al collosvizzera Corinne Suter. Se laavesse vinto sarebbe stata la quarta sportiva italiana di sempre, dopo Debora Compagnoni, Valentina Vezzali ed Arianna ...

Advertising

Coninews : Doppia gioia tricolore ?????? Sofia e Nadia con le medaglieeeee! ???? #ItaliaTeam #Beijing2022 #AlpineSkiing #Goggia… - Eurosport_IT : ???? Due italiane sul podio. ???? Tre in Top5. #SciAlpino | #Beijing2022 | #Delago | #Goggia - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - maritafattori : RT @giomalago: Non é oro ma vale come un successo.Per le condizioni fisiche,le difficoltà oggettive e lo spessore dell'evento.Grazie,immens… - maritafattori : RT @Coninews: Doppia gioia tricolore ?????? Sofia e Nadia con le medaglieeeee! ???? #ItaliaTeam #Beijing2022 #AlpineSkiing #Goggia #Delago @F… -