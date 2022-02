Gli ottavi di Champions League, istruzioni per l'uso (Di martedì 15 febbraio 2022) Era il 13 dicembre scorso quando l’urna di Nyon, a mezzogiorno, aveva partorito due accoppiamenti non proibitivi per le squadre italiane di Champions League. L’Inter se la sarebbe dovuta vedere con l’Ajax, la Juve avrebbe giocato contro lo Sporting Lisbona: ma l’abbinata impossibile tra Villarreal e Manchester United, già rivali nei gironi eliminatori, ha portato l’UEFA al rapido dietrofront. Che nel primo pomeriggio, lo stesso giorno, aveva depresso notevolmente i sogni nerazzurri (affidandoli a un’impresa sportiva contro il Liverpool), confermando invece le chance bianconere col passaggio dai portoghesi allo stesso Villarreal. Ora, a febbraio suonato, le prime rese dei conti: iniziano gli ottavi di finale, che si svilupperanno nell’arco di una settimana. Nel mezzo, un calciomercato di spizzichi e bocconi, affari conclusi per il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Era il 13 dicembre scorso quando l’urna di Nyon, a mezzogiorno, aveva partorito due accoppiamenti non proibitivi per le squadre italiane di. L’Inter se la sarebbe dovuta vedere con l’Ajax, la Juve avrebbe giocato contro lo Sporting Lisbona: ma l’abbinata impossibile tra Villarreal e Manchester United, già rivali nei gironi eliminatori, ha portato l’UEFA al rapido dietrofront. Che nel primo pomeriggio, lo stesso giorno, aveva depresso notevolmente i sogni nerazzurri (affidandoli a un’impresa sportiva contro il Liverpool), confermando invece le chance bianconere col passaggio dai portoghesi allo stesso Villarreal. Ora, a febbraio suonato, le prime rese dei conti: iniziano glidi finale, che si svilupperanno nell’arco di una settimana. Nel mezzo, un calciomercato di spizzichi e bocconi, affari conclusi per il ...

