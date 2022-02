Gli Oscar 2022 si potranno votare anche su Twitter (ma il film scelto non sarà premiato) (Di martedì 15 febbraio 2022) Il film più votato sul social, attraverso due hashtag specifici, non avrà una sua categoria. A vincere (un viaggio a Los Angeles) saranno invece 3 autori dei cinguettii Leggi su repubblica (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilpiù votato sul social, attraverso due hashtag specifici, non avrà una sua categoria. A vincere (un viaggio a Los Angeles) saranno invece 3 autori dei cinguettii

Advertising

Chiara_Calime : @VolpeWOcchiali Perche? Non ti interessano gli oscar in generale o per qualche altro motivo specifico? - UNABUONANNATA : @ladoria1 Mi hai fatto ricordare la bellissima recitazione da “ pazza” di Penelope Cruz .. che gli valse la conquis… - blacksalice : è mio dovere civico e morale votare Benedict Cumberbatch e fargli aggiudicare anche gli awards di twitter quelli ve… - ciakmag : Da quest'anno gli #Oscars si votano su #Twitter #OscarFanFavorite #audiences #oscar2022 - Screenweek : La prossima Notte degli #Oscar prevista per il 27 marzo, sarà animata da tre conduttrici: #AmySchumer #ReginaHall e… -