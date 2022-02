Gli F-35 svizzeri verso Cameri. Italia polo europeo del Lightning II (Di martedì 15 febbraio 2022) Una delegazione di Armasuisse, l’ufficio federale responsabile dell’armamento delle forze armate elvetiche, ha incontrato a Cameri il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti (Sga/Dna), Luciano Portolano, i rappresentati del ministero della Difesa, del programma Italiano F-35 e di Leonardo. A guidare la delegazione svizzera il capo dell’Armamento, Martin Sonderegger, accompagnato dai principali capi-progetto del programma Air2030, che prevede di dotare l’Aeronautica di Berna di 36 F-35A. La scelta di Cameri non è casuale, dal momento che la rappresentanza svizzera è giunta in Italia per colloqui bilaterali per avviare la produzione di alcuni dei caccia della Lockheed Martin proprio in Italia. Gli F-35 svizzeri La decisione della Svizzera di acquistare i ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) Una delegazione di Armasuisse, l’ufficio federale responsabile dell’armamento delle forze armate elvetiche, ha incontrato ail segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti (Sga/Dna), Luciano Portolano, i rappresentati del ministero della Difesa, del programmano F-35 e di Leonardo. A guidare la delegazione svizzera il capo dell’Armamento, Martin Sonderegger, accompagnato dai principali capi-progetto del programma Air2030, che prevede di dotare l’Aeronautica di Berna di 36 F-35A. La scelta dinon è casuale, dal momento che la rappresentanza svizzera è giunta inper colloqui bilaterali per avviare la produzione di alcuni dei caccia della Lockheed Martin proprio in. Gli F-35La decisione della Svizzera di acquistare i ...

