Giuseppe morto a 16 anni nello stage: inchiesta per omicidio stradale e lutto cittadino. Il legale: 'Famiglia distrutta, verificherò l'... MONTE URANO - La tragedia di Giuseppe Lenoci, il ragazzo di 16 anni morto in un incidente stradale durante uno stage lavorativo, ha scosso non solo Monte Urano ma tutta Italia.

lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - Agenzia_Ansa : La vittima Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero, nell'impatto è mo… - Tg3web : A Fermo, nelle Marche, il dolore e la rabbia per la tragedia di Giuseppe, il sedicenne morto in un incidente strada… - suaeyeonn : RT @deca_hemmyblack: Ad Ancona è morto un altro ragazzo durante quello sfruttamento di lavoro minorile gratuito conosciuto anche come “alte… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Marche, Giuseppe Lenoci morto a 16 anni. Lo sfogo della zia: 'Stage non prevedeva uscite dall'azienda' -