Giulia Bongiorno, "come interrompere il vincolo con le correnti dei magistrati": la leghista all'attacco (Di martedì 15 febbraio 2022) "Proporremo un sorteggio temperato che interrompa il vincolo con le correnti da parte del magistrato". Così l'avvocata e senatrice leghista Giulia Bongiorno fuori dal Palazzo della Consulta assieme a Matteo Salvini in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui referendum in materia di giustizia, eutanasia e cannabis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) "Proporremo un sorteggio temperato che interrompa ilcon leda parte del magistrato". Così l'avvocata e senatricefuori dal Palazzo della Consulta assieme a Matteo Salvini in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui referendum in materia di giustizia, eutanasia e cannabis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

matteosalvinimi : #ReferendumGiustizia, in diretta con Giulia Bongiorno in Piazza del Quirinale, davanti alla Corte Costituzionale. - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): “La giustizia sta attraversando il suo momento più buio. P… - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): “Quanto approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi in ma… - italiafirst : RT @LegaSalvini: Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): “La giustizia sta attraversando il suo momento più buio. Per ques… - domiboop1 : RT @matteosalvinimi: #ReferendumGiustizia, in diretta con Giulia Bongiorno in Piazza del Quirinale, davanti alla Corte Costituzionale. http… -