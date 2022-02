Giudice Sportivo Serie A, gli squalificati per la 26a giornata di campionato (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati per la 26a giornata di Serie A Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramato la lista degli squalificati in vista della 26a giornata di Serie A. Un turno di stop per i due espulsi Gianmarco Ferrari del Sassuolo e David Okereke del Venezia. Sono ben 9, invece, i calciatori che erano diffidati e che sono stati ammoniti e che salteranno quindi il prossimo turno di campionato. Si tratta di Amian (Spezia), Brozovic (Inter), Busio (Venezia), Danilo (Juventus), Mancini (Roma), Medel e Svanberg (Bologna), Leiva e Luis Alberto (Lazio). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilha reso noti gliper la 26adiA IlGerardo Mastrandrea ha diramato la lista degliin vista della 26adiA. Un turno di stop per i due espulsi Gianmarco Ferrari del Sassuolo e David Okereke del Venezia. Sono ben 9, invece, i calciatori che erano diffidati e che sono stati ammoniti e che salteranno quindi il prossimo turno di. Si tratta di Amian (Spezia), Brozovic (Inter), Busio (Venezia), Danilo (Juventus), Mancini (Roma), Medel e Svanberg (Bologna), Leiva e Luis Alberto (Lazio). L'articolo proviene da Calcio News 24.

