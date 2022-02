Giudice Sportivo | multata l'Atalanta Brozovic salta il Sassuolo Squalificati Ferrari | Mancini | Danilo e Luis Alberto

Advertising

PietroMazzara : ?? GIUDICE SPORTIVO ?? ?? una giornata e 5000 euro di multa a Theo #Hernandez ???? due giornate di squalifica per… - internewsit : Serie A, Giudice Sportivo 25ª giornata: Inter-Sassuolo, due squalificati - - sportli26181512 : Giudice Sportivo: multata l'Atalanta. Brozovic salta il Sassuolo. Squalificati Ferrari, Mancini, Danilo e Luis Albe… - cmdotcom : Giudice Sportivo: multata l'Atalanta. Brozovic salta il Sassuolo. Squalificati Ferrari, Mancini, Danilo e Luis Albe… - LALAZIOMIA : Giudice Sportivo: multata l'Atalanta. Brozovic salta il Sassuolo. Squalificati Ferrari, Mancini, Danilo e Luis Albe… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

Per Focolari le scuse non basta: 'Che abbiamo chiesto scusa non conte niente: se ilapplica alla lettera il regolamento, può dargli cinque giornate di squalifica. Se le merita tutte'.Fra oggi e domani è atteso con trepidazione il verdetto del, perché se la semplice giornata di squalifica (quasi certa) è commutabile in un'ammenda (750 euro per la B), qualora ne ...ora il club del neopresidente Iervolino è a 13 punti in classifica ma con due gare da recuperare, visto che c'è anche Salernitana-Venezia su cui deve ancora esprimersi il Giudice Sportivo.Per Focolari le scuse non basta: “Che abbiamo chiesto scusa non conte niente: se il giudice sportivo applica alla lettera il regolamento, può dargli cinque giornate di squalifica. Se le merita tutte”.