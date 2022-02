GfVip: una romantica sorpresa di San Valentino per Lulù. Manuel torna nella casa più spiata d’Italia (Di martedì 15 febbraio 2022) nella notte di San Valentino Manuel Bortuzzo è tornato nella casa più spiata d’Italia organizzando una bellissima e romantica sorpresa alla sua fidanzata Lulù Selassié. Scopriamo i regali e le parole che si sono scambiati. Tutti i dettagli. San Valentino: I regali di Manuel a Lulù La sorpresa organizzata da Manuel con la complicità della redazione del Grande Fratello è iniziata con alcuni regali. Lulù è stata invitata ad andare nella “nave dell’amore” dove ad attenderla ha trovato un orso di peluche più grande di lei (che quasi non riusciva a trasportare in salone), una lettera ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022)notte di SanBortuzzo ètopiùorganizzando una bellissima ealla sua fidanzataSelassié. Scopriamo i regali e le parole che si sono scambiati. Tutti i dettagli. San: I regali diLaorganizzata dacon la complicità della redazione del Grande Fratello è iniziata con alcuni regali.è stata invitata ad andare“nave dell’amore” dove ad attenderla ha trovato un orso di peluche più grande di lei (che quasi non riusciva a trasportare in salone), una lettera ...

