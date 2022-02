GFVIP news: Alex si inginocchia davanti a Soleil e Delia lo strattona (Di martedì 15 febbraio 2022) Stanotte, a seguito della puntata di ieri, Alex a fatto andare su tutte le furie Delia, tra i vari motivi c’è stato il suo comportamento con la Sorge. Il tutto è avvenuto questa notte nel dopo puntata del GF VIP di ieri, 14 febbraio. Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un confronto che è sfociato poi in litigio. I due hanno tirato in ballo diverse situazioni, dalla questione Jessica-Barù-Delia al fatto che, secondo Alex, Nathaly Caldonazzo influenzi negativamente Delia, tutto nella camera da letto con presenti Manila e Miriana. Il litigio poi si sposta fuori. Delia su tutte le furie per il comportamento di Alex, ecco cosa è successo: Andando con ordine, l’attore sentendo sminuire il valore del loro “matrimonio” da parte di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Stanotte, a seguito della puntata di ieri,a fatto andare su tutte le furie, tra i vari motivi c’è stato il suo comportamento con la Sorge. Il tutto è avvenuto questa notte nel dopo puntata del GF VIP di ieri, 14 febbraio.Belli eDuran hanno avuto un confronto che è sfociato poi in litigio. I due hanno tirato in ballo diverse situazioni, dalla questione Jessica-Barù-al fatto che, secondo, Nathaly Caldonazzo influenzi negativamente, tutto nella camera da letto con presenti Manila e Miriana. Il litigio poi si sposta fuori.su tutte le furie per il comportamento di, ecco cosa è successo: Andando con ordine, l’attore sentendo sminuire il valore del loro “matrimonio” da parte di ...

Advertising

gf_vip_news : Seguite i passaggi: 1. VOTATE TUTTI ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3. DOBBIAMO CERCARE DI RACCOGLIERE PIÙ VOTI POSSIB… - Enza_Inc : RT @Maximilian722: @GrandeFratello non preoccupatevi domani Miriana andrà nel confessionale saprà chi è in vantaggio darà news dentro alla… - Maximilian722 : @GrandeFratello non preoccupatevi domani Miriana andrà nel confessionale saprà chi è in vantaggio darà news dentro… - mattino5 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 #GFVIP si conferma al vertice della serata sul pubblico attivo @mattino5 news domina incontrastato la prop… - fede_panicucci : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 #GFVIP si conferma al vertice della serata sul pubblico attivo @mattino5 news domina incontrastato la prop… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP news "Ti spiego perché..." così Alex Belli cerca di riconquistare Delia Duran. Operazione restart al GfVip Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello vip. Lì dove tutto ebbe inizio. Lì dove, da settembre, iniziò a parlare di amore libero (il resto della storia la conoscete bene, ormai). Ora il Gf vip ...

JESSICA SELASSIE' AL GRANDE FRATELLO VIP/ 'Non sono innamorata di Barù' ... Nathaly e Lulù intervistano l'uomo e fanno domande sulla famiglia, ma anche sul suo carattere e poi sull'amore, dove l'uomo dichiara di non essere alla ricerca di una relazione, soprattutto al GFVip.

Nuovo comunicato ufficiale per la spesa - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 Grande Fratello Davide: “Continuo per la mia strada” Ti vedo abbastanza distante” Soleil informa il compagno di aver notato da parte sua un voluto e forte distacco nei confronti del loro amico, con il quale hanno trascorso i primi mesi di #GFVIP uniti ...

Grande Fratello Vip 2021 pagelle 41a puntata/ Jessica divide, Lulù emoziona, Delia… (Aggiornamento di Anna Montesano) Manuel Bortuzzo vs Gf Vip/ "Mi sono inca*zato, Alex Belli con le sue stron*ate può…" Si è conclusa la 41esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’ingresso di ...

Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello vip. Lì dove tutto ebbe inizio. Lì dove, da settembre, iniziò a parlare di amore libero (il resto della storia la conoscete bene, ormai). Ora il Gf vip ...... Nathaly e Lulù intervistano l'uomo e fanno domande sulla famiglia, ma anche sul suo carattere e poi sull'amore, dove l'uomo dichiara di non essere alla ricerca di una relazione, soprattutto alTi vedo abbastanza distante” Soleil informa il compagno di aver notato da parte sua un voluto e forte distacco nei confronti del loro amico, con il quale hanno trascorso i primi mesi di #GFVIP uniti ...(Aggiornamento di Anna Montesano) Manuel Bortuzzo vs Gf Vip/ "Mi sono inca*zato, Alex Belli con le sue stron*ate può…" Si è conclusa la 41esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’ingresso di ...