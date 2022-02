GF Vip | Manila Nazzaro infuriata con Katia | “Ha detto delle cose proprio brutte”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ormai, al Grande Fratello Vip, i litigi sono all’ordine del giorno. Negli ultimi giorni sono cambiate tante dinamiche che hanno spezzato lunghi rapporti di amicizia e favorito nuovi interessi. In particolare, subito dopo la diretta di ieri sera, c’è stato un acceso scontro traRicciarelli e. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato alcuni video che hanno incendiato il clima della casa. Inoltre, durante la lite tra le due concorrenti, è stata chiamata in causa anche Miriana Trevisan. Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata così tanto da raggiungere il punto di non ritorno. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,Ricciarelli sbotta contro: “Ti stai ad attaccare a queste ...