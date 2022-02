GF VIP, Lulù rimprovera Giucas: c’entra Soleil. ‘Tu sei fuori di testa’: cosa è successo dopo la puntata (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ultima puntata del lunedì sera del GF Vip ha sancito ufficialmente il ritorno di Alex Belli nella casa. Gli equilibri tra i concorrenti cambiano ancora una volta. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Lulù cambia idea su Alex Belli: l’attacco a Delia. cosa ha dichiarato su di lui Le nomination dell’ultima puntata hanno scaldato parecchio gli animi, in particolare quelli di Lulù che si è scagliata contro Giucas Casella, che ha votato Soleil. Fonte: TwitterFonte: TwitterGiucas e Lulù, cosa è successo Lulù Selassié non avrebbe visto di buon occhio il comportamento di Giucas Casella, rivolgendogli alcune dure parole: “Tu sei fuori di testa, dici che siamo le tue nipotine e poi voti Sole” ... Leggi su funweek (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ultima puntata del lunedì sera del GF Vip ha sancito ufficialmente il ritorno di Alex Belli nella casa. Gli equilibri tra i concorrenti cambiano ancora una volta. LEGGI ANCHE : — GF Vip,cambia idea su Alex Belli: l’attacco a Delia.ha dichiarato su di lui Le nomination dell’ultima puntata hanno scaldato parecchio gli animi, in particolare quelli diche si è scagliata controCasella, che ha votato. Fonte: TwitterFonte: TwitterSelassié non avrebbe visto di buon occhio il comportamento diCasella, rivolgendogli alcune dure parole: “Tu seidi testa, dici che siamo le tue nipotine e poi voti Sole” ...

Advertising

fanpage : Il regalo speciale di Manuel a Lulù, questa sera al #gfvip, in occasione della festa di #SanValentino - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 6, chi sarà il secondo finalista? I sondaggi #GFVip6 #GFVip #luluemanuel #fairylu #lulu… - zazoomblog : Grande Fratello Vip scatta la lite tra Lulù Selassié e Delia Duran: Cornacchia racconti caate - #Grande #Fratello… - AzzurroCielo5 : RT @Manolitacreati3: #gfvip anche no Lulu in finale x me tutto pilotato ....... Questa è una vip??????????ma si scherza!!!!!!! Una che non… - infoitcultura : GF Vip 2021, Gianluca Costantino eliminato: in nomination per la finale Lulù, Katia e Soleil -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Lulù Alex Belli e Delia Duran pace fatta?/ 'Non lascio perdere per questa stron*ata...' Pace già fatta tra i due o la permanenza dell'attore dentro la casa del Grande Fratello Vip riserverà nuove sorprese? Lulù Selassiè Vs Delia Duran "Urli come una cornacchia"/ "Alex falso? Povero lui!"...

Grande Fratello Vip, scatta la lite tra Lulù Selassié e Delia Duran: ''Cornacchia, racconti ca**ate'' Grande Fratello Vip, Lulù al vetriolo contro Delia Tra le alleanze più forti nella casa del Grande Fratello Vip , spicca l'unica nata dal cuore ovvero quella tra le sorelle Selassié , che si sono ...

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News Pace già fatta tra i due o la permanenza dell'attore dentro la casa del Grande Fratelloriserverà nuove sorprese?Selassiè Vs Delia Duran "Urli come una cornacchia"/ "Alex falso? Povero lui!"...Grande Fratelloal vetriolo contro Delia Tra le alleanze più forti nella casa del Grande Fratello, spicca l'unica nata dal cuore ovvero quella tra le sorelle Selassié , che si sono ...