Gf Vip, i Jerù non si arrendono: caos sul web (Di martedì 15 febbraio 2022) La puntata del GF Vip di San Valentino ha lasciato molto argomenti di discussione. Uno riguarda il rapporto tra Jessica e Barù. Ecco cosa sta succedendo tra i Jerù. La puntata di ieri sera del GF Vip ha fornito molti argomenti di discussione. Il tema principale ha visto protagonisti, come accaduto per tutta l’edizione, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Ma a far discutere sono stati alcuni atteggiamenti dell’attrice nei confronti di Barù. Infatti, ad inizio di puntata si è parlato proprio dell’eventuale bacio tra Barù e Delia. Un argomento che ha fatto molto discutere nella casa. Dalle immagini, però, si è visto come Barù si sia negato all’assalto della Duran. Dall’altra parte, la Dura sottolinea che è stato tutto uno scherzo volto a colpire proprio Jessica. La Selassié, secondo l’attrice, sarebbe rea di aver detto qualcosa di troppo alle ... Leggi su chenews (Di martedì 15 febbraio 2022) La puntata del GF Vip di San Valentino ha lasciato molto argomenti di discussione. Uno riguarda il rapporto tra Jessica e Barù. Ecco cosa sta succedendo tra i. La puntata di ieri sera del GF Vip ha fornito molti argomenti di discussione. Il tema principale ha visto protagonisti, come accaduto per tutta l’edizione, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Ma a far discutere sono stati alcuni atteggiamenti dell’attrice nei confronti di Barù. Infatti, ad inizio di puntata si è parlato proprio dell’eventuale bacio tra Barù e Delia. Un argomento che ha fatto molto discutere nella casa. Dalle immagini, però, si è visto come Barù si sia negato all’assalto della Duran. Dall’altra parte, la Dura sottolinea che è stato tutto uno scherzo volto a colpire proprio Jessica. La Selassié, secondo l’attrice, sarebbe rea di aver detto qualcosa di troppo alle ...

