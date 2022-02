GF Vip | gieffini puniti dalla produzione | Miriana dà una lezione a Ricciarelli

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva un nuovo provvedimento disciplinare per la Casa più spiata d’Italia a causa di varie trasgressioni e scoppia lo scontro L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

... con il suo rientro nella Casa, che ora divide l'opinione generale dentro e fuori la Casa dei. ... Tra ie i telespettatori c'è chi crede che almeno uno tra i tre protagonisti del triangolo ...Al Grande Fratello6 nuovo provvedimento disciplinare ed ennesimo scontro. Nella Casa di Cinecittà l'aria che si ... I duehanno informato i loro colleghi che ci sarà una riduzione nel ...I due gieffini hanno informato i loro colleghi che ci sarà una ... A questo punto, è scoppiata la lite tra Miriana e Katia Ricciarelli al GF Vip 6. Nella serata di ieri, la soprano ha definito la ...LEGGI ANCHE > Gf Vip, nuovo confronto tra Alex e Delia durante la notte: “Sono venuto qua dentro per te” Mano per la mano, i due ex gieffini hanno varcato la porta rossa, rivivendo le sensazioni dei ...