Gf Vip 6 | Soleil Sorge in ansia dopo l’ingresso di Alex Belli | Jessica Selassiè le consiglia | “Vivitelo come hai sempre fatto!”

L'ultima puntata del GF Vip 6 è stata come al solito ricca di soprese. Dal ritorno nella casa di Alex Belli, all'eliminazione di Gianluca Costantino, passando per il botta e risposta tra Jessica Selassiè e Delia Duran in seguito al bacio di quest'ultima con Barù. Due tra le Vippone più colpite da questi ultimi avvenimenti, Soleil e Jessica, si sono ritrovate al termine della puntata a confidarsi e consigliarsi. Proprio Soleil ha confessato a Jessica di sentirsi a disagio e non sapere come comportarsi: La cosa che mi verrebbe più da fare è farli riappacificare, ho l'ansia adesso. La princess le ha consigliato di star calma ed essere spontanea: Tu vivitela, goditi ...

