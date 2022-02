Gf Vip 6 | quarantunesima puntata | Gianluca Costantino eliminato | Alex Belli rientra nella Casa I candidati alla finale sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Gf Vip 6, unaal cardiopalma quella andata in onda ieri sera, nel giorno della festa degli innamorati e che ha visto l’eliminazione di. Ovviamente dopo l’annuncio a sorpresa di lunedì scorso, tutto il pubblico era in fibrillazione per il rientro di. All’attore infatti è stata data la possibilità di tornare, per avere un confronto – stile testa o croce – con Delia Duran e Soleil Sorge. Rimarrà per due settimane, 14 giorni in cuidovrà fare una scelta definitiva: riconquistare e quindi riprendersi la moglie o ricominciare da e con Soleil. Come raccontato dal conduttore Alfonso Signorini, non sarà un concorrente, in quanto dopo la squalifica è vietato ...