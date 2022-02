(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la rottura con Kikò Nalli, exdi Tina Cipollari, avvenuta la scorsa estate, della vita sentimentale di– ex protagonista del Grande Fratello 16, non si era più saputo nulla. E invece, nel giro di pochi giorni,non solo ha annunciato di aver ritrovato l’amore, ma ha anche svelato che presto convolerà a giuste nozze. Il fortunato che ha conquistato il cuore dell’ex insegnante siciliana è Lorenzo Cascino, è un imprenditore attualmente responsabile dello sviluppo del business del brand di design di interni Visionnaire Home, con sede negli Stati Uniti, e la– dopo settimane di rumors e indiscrezioni – alcuni giorni fa ha deciso di presentarlo al momento dei social, pubblicando un post che la ritrae insieme a Lorenzo e una descrizione inequivocabile: Enniente! Sì ...

Advertising

IsaeChia : #Gf 16, Ambra Lombardo si sposa: ecco chi è il futuro marito L’ex gieffina ha definitivamente voltato pagina dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Lombardo

Fanpage.it

Congratulazioni ad. ex concorrente del Grande Fratello 16 , che ha annunciato poche ore fa sul suo profilo Instagram ufficiale di essersi ufficialmente fidanzata. A breve, dunque, l'ormai ex insegnante ...si conferma essere tra le donne più belle delle nuove generazioni. Ripresa di spalle è semplicemente da infarto. Bellissima, dai tratti mediterranei e che rievoca una Sicilia intensa e ...Dopo la rottura con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, avvenuta la scorsa estate, della vita sentimentale di Ambra Lombardo – ex protagonista del Grande Fratello 16, non si era più saputo nulla.Ambra Lombardo dice sì al compagno Lorenzo Cascino che si è inginocchiato con un anello tra le mani: l’ex concorrente del GF VIP presto convolerà a nozze, il video emozionante della proposta. Ambra ...