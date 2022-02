Gastrite, sintomi e dieta: cosa mangiare e cosa evitare (Di martedì 15 febbraio 2022) La Gastrite è un’infiammazione della mucosa gastrica che può avere diverse cause. Per capire se si soffre di Gastrite si può seguire una dieta che aiuta a ridurre i malesseri principali come ad esempio il bruciore di stomaco, ma vediamo nel dettaglio cosa mangiare e cosa evitare. Gastrite: cos’è e sintomi La Gastrite, acuta o cronica, fa parte di un ampio gruppo di patologie, definite gastropatie; si tratta di un’infiammazione della mucosa gastrica, che può avere diverse cause. Una forma piuttosto comune è la Gastrite nervosa, o da stress, che causa bruciore addominale, nausea, reflusso ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 15 febbraio 2022) Laè un’infiammazione della mugastrica che può avere diverse cause. Per capire se si soffre disi può seguire unache aiuta a ridurre i malesseri principali come ad esempio il bruciore di stomaco, ma vediamo nel dettaglio: cos’è eLa, acuta o cronica, fa parte di un ampio gruppo di patologie, definite gastropatie; si tratta di un’infiammazione della mugastrica, che può avere diverse cause. Una forma piuttosto comune è lanervosa, o da stress, che causa bruciore addominale, nausea, reflusso ...

