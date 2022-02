Gambardella | La Campania prima regione per start up under 30

(Di martedì 15 febbraio 2022) di Erika Noschese “E’ un momento difficile per tante aziende e tanti comparti. Il rincaro delle materie prime, il costo alle stelle di gas ed energia elettrica, i paventati venti di guerra in Ucraina, stanno generando una tempesta perfetta in cui le aziende navigano a fatica. E’ urgente affrontare la risoluzione di queste problematiche, altrimenti la conta di chi non ce l ha fatta sarà inevitabile”. Parla così Marco, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno che, dopo due anni di pandemia, analizza tutte le difficoltà che vivono oggi gli imprenditori, conseguenza diretta dell’emergenza epidemiologica, evidenziando però che – nonostante le criticità – laè, oggi, lad’Italia per la nascita diup fondate da30. Il ...

Advertising

ConfindustriaSa : RT @GGI_SALERNO: #media Su @LCronache l'ampia intervista al nostro presidente @gambardellabio Marco Gambardella: «Nonostante le difficolt… - startzai : RT @GGI_SALERNO: #media Su @LCronache l'ampia intervista al nostro presidente @gambardellabio Marco Gambardella: «Nonostante le difficolt… - GGI_SALERNO : #media Su @LCronache l'ampia intervista al nostro presidente @gambardellabio Marco Gambardella: «Nonostante le di… -

Ultime Notizie dalla rete : Gambardella Campania

Prima Tivvù

Calcio 2021 - 2022 EccellenzaGirone C Tabellino partita Agropoli - Scafatese 1922 Squadra in casa Agropoli Squadra ... SCAFATESE: Cappuccio, Itri,, Costantino (70′ Mejiri), ...Calcio 2021 - 2022 EccellenzaGirone C Tabellino partita Agropoli - Scafatese 1922 Squadra in casa Agropoli Squadra ... Maraucci, Granata e. Mister Severo De Felice auspica di poter ...Con questa riforma finalmente il nostro ordinamento si dota di strumenti concreti per tutelarli". Lo dichiarano Manuela Zambrano e Bruno Gambardella della Direzione nazionale di Più Europa.Non a caso, la Pasticceria Gambardella è stata scelta dal minorese d'origine ... stiamo parlando proprio delle Zeppoline di Natale, famose in Campania con il nome di "Scauratielli". Sarà per il ...