Galli tuttologo: ora parla anche di Russia e Ucraina (Di martedì 15 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/Galli.mp4 Ah, anche politologo! A Stasera Italia va in onda il virologo vitruviano, al centro dell'universo, immagina, puoi: Massimo Galli al posto dell'homo leonardesco, corpo forse un po' tracagnotto ma arti ben protesi ad abbracciare lo scibile. È la croce e delizia dei luminari omnibus, che per scie(me)nza infusa si sentono in dovere di sfruculiare i cabasisi su tutto: Cacciari non può parlare di vaccini, lesa maestà, Galli può spenzolarsi sull'orlo della geopolitica. Il guaio è che lo fa con la stessa precisione ampiamente mostrata sul virus: una traumatizzante supercazzola del pressappochismo in salsa banalosa, roba che la casalinga di Voghera sarebbe più incisiva del virologo di Milano. Sentite qua come commenta la crisi ...

