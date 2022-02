Fumetto e gioco di ruolo nella nuova saga fantasy 'Dhakajaar' (Di martedì 15 febbraio 2022) Fumetto e gioco di ruolo si fondono in una saga fantasy unica nel suo genere. Panini Comics, in collaborazione con Need Games, presenta 'Antico Sangue', il primo capitolo di 'Dhakajaar', universo esotico ideato da Matteo Casali e... Leggi su europa.today (Di martedì 15 febbraio 2022)disi fondono in unaunica nel suo genere. Panini Comics, in collaborazione con Need Games, presenta 'Antico Sangue', il primo capitolo di '', universo esotico ideato da Matteo Casali e...

Advertising

MegaNerd__ : Dalla collaborazione tra @PaniniComicsIT e #NeedGames, un volume unico nel suo genere che combina fumetto e gioco d… - surfingcasarba : @alino_fumetto @oquijote @parallelecinico @MagicJohnson @Foggiagrad Comunque uno come Oscar non l'ho mai visto; uno… - telesimo : #PANINICOMICS presenta #DHAKAJAAR, una nuova saga fantasy che combina fumetto e gioco di ruolo, primo capitolo del… - italiatopgames : Dhakajaar, una nuova saga fantasy fumetto e gioco di ruolo - Noop661 : RT @NatangeloM: Ecco 'il gioco del Conte', pubblicato da Il Fatto Quotidiano mercoledì 9 febbraio. Per leggerlo più comodamente ne trovate… -