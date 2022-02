“Frustrata e manipolatrice”. Alex Belli, poche ore al GF Vip e già scatena il caos contro la coinquilina (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli è tornato al GF Vip 6. Lunedì 14 febbraio l’attore ed ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha varcato nuovamente la fatidica porta rossa, suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. Con la prima felice per averlo rivisto e la moglie sconvolta dopo averlo visto all’interno della casa. “Sono scioccata, non me l’aspettavo” ha affermato la modella venezuelana ritrovandosi davanti Alex Belli. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”, ha detto l’attore rivolgendosi alla moglie Delia e Soleil. GF Vip 6, Alex Belli: “Frustrata manipolatrice” L’attore sarebbe rientrato al GF Vip 6 per riconquistare la moglie e la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)è tornato al GF Vip 6. Lunedì 14 febbraio l’attore ed ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha varcato nuovamente la fatidica porta rossa, suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. Con la prima felice per averlo rivisto e la moglie sconvolta dopo averlo visto all’interno della casa. “Sono scioccata, non me l’aspettavo” ha affermato la modella venezuelana ritrovandosi davanti. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”, ha detto l’attore rivolgendosi alla moglie Delia e Soleil. GF Vip 6,: “” L’attore sarebbe rientrato al GF Vip 6 per riconquistare la moglie e la ...

