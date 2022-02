Friends – Cina censura i riferimenti all’omosessualità (Di martedì 15 febbraio 2022) censura per Friends in Cina. Sulle sue piattaforme streaming sono state eliminate le scene con riferimenti all’omosessualità. È rivolta tra i fan della sit-com. “Friends” è una sit-com di rottura, anche e soprattutto per i temi e gli argomenti trattati nei vari episodi. Nel 2022, assurdamente, da qualche parte nel mondo se ne discute ancora. Certo, potremmo non sorprenderci più di tanto, se pensiamo che qualche mese fa l’Ungheria fece qualcosa di simile addirittura con con Harry Potter. La Cina ha censurato la popolarissima serie tv, proponendo sulle piattaforme streaming del Paese una versione priva delle scene e delle battute che affrontavano argomenti LGBTQ. Uno dei personaggi ad essere tagliato fuori da inquadrature e conversazioni è ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)perin. Sulle sue piattaforme streaming sono state eliminate le scene con. È rivolta tra i fan della sit-com. “” è una sit-com di rottura, anche e soprattutto per i temi e gli argomenti trattati nei vari episodi. Nel 2022, assurdamente, da qualche parte nel mondo se ne discute ancora. Certo, potremmo non sorprenderci più di tanto, se pensiamo che qualche mese fa l’Ungheria fece qualcosa di simile addirittura con con Harry Potter. Lahato la popolarissima serie tv, proponendo sulle piattaforme streaming del Paese una versione priva delle scene e delle battute che affrontavano argomenti LGBTQ. Uno dei personaggi ad essere tagliato fuori da inquadrature e conversazioni è ...

